Visser steekt collega neer tijdens ruzie om 100 SRD

De 51-jarige visser James L. is dinsdag door de politie in Suriname in verzekering gesteld, omdat hij zijn collega visser om 100 SRD met een mes heeft gestoken.

Het duo was in Commewijne bezig te biljarten toen de verdachte op een gegeven moment ontdekte dat het latere slachtoffer zijn geld uit zijn broekzak had weggenomen.

Hij confronteerde R.N.(50) hiermee, echter bleef hij ontkennen. Er ontstond hierover een woordenwisseling welke ontaardde in een steekpartij. De verdachte trok een mes en stak daarmee het slachtoffer aan de linkerzijde van zijn hals.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld, die de verdachte ter plaatse heeft aangehouden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau waar hij na afstemming in verzekering is gesteld.

Het gewonde slachtoffer werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp, waar hij ter observatie is opgenomen.