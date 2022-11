Politieman ingesloten wegens mishandeling arrestant

De agent van politie 1ste klasse P.D., tewerkgesteld bij de recherche van regio West in Suriname, is maandag in verzekering gesteld wegens mishandeling van een arrestant

De arrestant werd op zondag 18 sept 2022 aangehouden in verband met diefstal bij een bedrijf in Nickerie. In deze zaak waren toen drie verdachten aangehouden.

Volgens de mishandelde arrestant was hij op een gegeven moment alleen met de politieman P.D. in de verhoorkamer. Hij werd daarbij mishandeld terwijl hij geboeid op een stoel zat.

De reden van de mishandeling zou zijn dat deze arrestant ontkende alles met klem ontkende, terwijl de andere twee verdachten het feit hadden bekend. Hij werd zodanig mishandeld dat hij zichtbaar letsel opliep.

Bij de diefstal waren gereedschappen, machines en basis materiaal om rijstzakken te maken buitgemaakt. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de agent in verzekering gesteld.