Politiebond verplaatst ALV naar parlementsgebouw; wil onderhandelen met regering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Surinaamse Politiebond (SPB) is zojuist geschorst. Besloten is om in beraad te gaan en de ALV te verplaatsen naar het gebouw van De Nationale Assembleé in Suriname.

De bond wil hiermee aandacht vragen voor het ontslag van inspecteurs Gentle en Hellings en met de Surinaamse regering onderhandelen. De politie gaat onmiddellijk in beraad, omdat men in onderhandeling is met de regering.

Dit geldt niet voor de basis politie, het Regio Bijstandsteam (RBT) en de Motor Surveillance Dienst (MSB). Komt men er niet uit dat blijft men in beraad tot er een oplossing is.

De bond is verder niet bereid om mee te doen aan de oefeningen voor de Srefidensi parade.