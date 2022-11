Autobestuurder omgekomen bij zwaar eenzijdig ongeval Johannes Mungrastraat

De autobestuurder is omgekomen bij het zware eenzijdige ongeval maandagavond aan de Johannes Mungrastraat in Suriname. De wagen knalde rond 21.45u vol op een schutting even voorbij de Veldhuizenlaan.

De bestuurder en twee inzittenden raakten bekneld in het voertuig. Manschappen van het Korps Brandweer Suriname werden ingeschakeld om de slachtoffers te bevrijden. Tijdens de werkzaamheden bleek dat de bestuurder reeds was overleden.

De twee overige slachtoffers zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Een ooggetuige zegt in gesprek met een verslaggever van Waterkant.Net dat de bestuurder met zeer hoge snelheid over de Johannes Mungrastraat reed, richting de Tweede Rijweg. Op een bepaald moment haalde hij een ander voertuig in, maar verloor daarbij de controle over het stuur en knalde tegen de schutting.

Bekijk hier een live video van de situatie ter plaatse.