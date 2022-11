Auto knalt tegen schutting: inzittenden bekneld in voertuig

Aan de Johannes Mungrastraat in Suriname is een automobilist maandagavond rond 22.00u vol op een schutting geknald. De bestuurder en twee inzittenden zitten op moment van schrijven bekneld in het voertuig.

Het gaat om een zwaar ongeval dat iets voorbij de Veldhuizenlaan plaatsvond. Diverse instantie van de Surinaamse politie alsook de brandweer zijn ingeschakeld.

Een ooggetuige zegt in gesprek met een verslaggever van Waterkant.Net dat de bestuurder met zeer hoge snelheid over de Johannes Mungrastraat reed, richting de Tweede Rijweg. Op een bepaald moment haalde hij een ander voertuig in, maar verloor daarbij de controle over het stuur.

De bestuurder knalde vol tegen een schutting. Zeker één inzittende is zwaargewond. De ravage is groot zoals ook op deze foto te zien is:

De brandweer en ambulance zijn onderweg.