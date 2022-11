Amerikanen naar de stembus voor tussentijdse verkiezingen

Vandaag zijn in de Verenigde Staten van Amerika (VS) de stembussen in het hele land geopend voor de tussentijdse verkiezingen, oftewel de midterms.

Tijdens deze tussentijdse verkiezingen kiezen Amerikanen een nieuwe volksvertegenwoordiging in het Huis van Afgevaardigden. 435 Nieuwe Congresleden worden verkozen. Ook staan 35 Senaatszetels op het spel.

In het landelijke parlement hebben de Democraten nu nog nipt de meerderheid in beide Kamers, maar dat kan na 8 november anders zijn. Het is sinds de Tweede Wereldoorlog namelijk zo, dat de partij van de zittende president verliest bij de tussentijdse verkiezingen.

Vanavond begint het tellen van de stemmen en vanaf morgen wordt wat meer duidelijk, hoewel het uiteindelijk resultaat een paar dagen op zich kan laten wachten.

Wat de midterms betekenen voor Joe Biden: