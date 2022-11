Welles voelt zich niet meer veilig op Curaçao en stapt naar de politie

Ruben Welles heeft dit weekend weer flink van zich laten horen op Facebook en dit keer ook met een verontrustende boodschap. In een Facebook posting liet hij zondag namelijk weten dat hij zich niet meer veilig voelt op Curaçao. “Ik ga nu naar de politie“, schreef hij.

Hij gaf daarbij aan dat een paar mensen ‘behind the scenes’ bezig zijn hem het leven zuur te maken. Uit zijn posting is op te maken dat dit allemaal te maken heeft met een bericht over financiële diensten, dat de bekende influencer een paar dagen eerder plaatste.

In dat bericht, waar hij inmiddels afstand van heeft genomen, wees hij zijn volgers op een aantal financiële diensten, waaronder geldtransacties. Afgelopen vrijdag verwijderde al die berichten hierover en liet duidelijk weten dat hij geen geld transacties doet.

Hij wees zijn volgers wel op de mogelijkheid om een buitenlandse rekening te openen bij een virtuele bank en een account aan te maken, waaraan een eigen visa debit kaart en rekeningnummer gekoppeld kan worden. Daar kon zijn bedrijf bij helpen.

“Ik doe niets illegaals”, zei hij zondag plotseling over deze dienst, die niet strafbaar is. Waarom hij dit aanhaalde is niet duidelijk. In dezelfde posting zei verder dat er mogelijk ‘iets met hem zou kunnen gebeuren’ en dat iemand die bij de immigratie dienst zou proberen om hem te beroven van zijn vrijheid.

Het klonk allemaal verontrustend en uiteindelijk heeft Welles ook de postings van zondag allemaal verwijderd. De screenhsots worden nog wel via social media gedeeld. Hopelijk komt alles weer op z’n pootjes terecht.