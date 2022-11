Roofverdachte na twee jaar in de kraag gevat

De 33-jarige Melvin A. is door de politie van regio Oost aangehouden en in verzekering gesteld, in verband met een beroving in 2020 gepleegd op de Lawa rivier in Suriname.

De verdachte had in dat jaar vijf slachtoffers, die richting Stoelmanseiland in een boot voeren, beroofd. Ze werden allemaal onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van ruw goud, geld en mobiele telefoons.

Na de daad was de verdachte met medeneming van de buit vertrokken.

Het lukte de politie om deze verdachte na twee jaar in de kraag te vatten. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij eindelijk in verzekering gesteld.