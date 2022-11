Zwaargewonde motorrijder overleden op intensive care

De motorrijder Cavalhio Silva, die op vrijdag 30 oktober betrokken was bij een aanrijding op de Martin Luther Kingweg ter hoogte van de Talsmanstraat in Suriname, is zaterdagavond overleden op de intensive care.

Silva was zwaargewond geraakt en was sindsdien opgenomen in het ziekenhuis.

Volgens de Surinaamse politie gebeurde het ongeval rond 11.30u. Volgens de eerste informatie was de motorrijder bezig een file in de richting van Paranam in te halen, toen de bestuurder van de auto afsloeg in de Talsmanstraat. Hierdoor botste de motorrijder tegen de wagen, waardoor hij zwaargewond raakte.

Silva werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp waar hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Zaterdagavond bezweek hij als gevolg van de opgelopen letsels.