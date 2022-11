Presidentiële delegatie vertrokken naar Egypte

President Santokhi is zaterdag met een delegatie vertrokken naar Egypte in verband met de 27e Conference of the Parties (COP27).

De conferentie vindt plaats van 6-18 november. In Egypte zullen de wereldleiders de meest urgente kwesties over klimaatverandering bespreken. Hieronder vallen: toegang tot klimaatfinanciering, verlies en schade voor ontwikkelingslanden en het transformeren van energiesystemen.

Suriname en andere ontwikkelingslanden zullen op deze VN-conferentie over klimaatverandering aandacht vragen voor concrete plannen en het inlossen van gemaakte beloften door de geïndustrialiseerde landen tijdens voorgaande bijeenkomsten.

De presidentiële delegatie keert op 10 november terug naar Suriname.