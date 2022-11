Jongeman steekt met groot mes in op scholier bij vechtpartij op straat

Een scholier in Suriname is afgelopen vrijdag aan de dood ontsnapt, bij een vechtpartij op straat. Dat blijkt uit video beelden gemaakt van de vechtpartij, die flink gedeeld werden.

Op die beelden is te zien dat een jongen in een schooluniform slaags is geraakt met een ander jongen zonder uniform. Een andere jongeman in zwart gekleed staat naast de vechtersbazen en heeft een groot mes getrokken.

In de video is te zien dat hij hiermee een aantal keer insteekt op de scholier. Wanneer de scholier op de grond ligt krijgt ook nog een aantal trappen van de steekgrage tegen zijn hoofd. Uiteindelijk wist een buurtbewoner de jongeman tegen te houden.

De vechtpartij zou hebben plaatsgevonden nabij een school aan de Indira Gandhiweg. De Surinaamse politie was snel ter plaatse en heeft de vechtersbazen meegenomen naar het politiebureau van De Nieuwe Grond.

De gestoken scholier is er redelijk goed van afgekomen met een snijwond aan de onderrug. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat twee personen in verzekering zijn gesteld.