Dorpen dreigen WK uitzendingen te missen; STVS biedt voorlopige oplossing

Op 20 november start het Wereldkampioenschap (WK) voetbal in Qatar, waarvoor de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) de exclusieve uitzendrechten heeft voor heel Suriname. Inheemse dorpen dreigen echter de uitzending van de wedstrijden te missen.

Dit komt door defecte zenders en internetprobleem, waardoor het televisiebereik in sommige Inheemse dorpen zoals Pëlëlu Itëpu, Kawemhakan, Apoera, Section en Washabo komen weg te vallen meldt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).

De STVS zet zich samen met regering in om een voorlopige oplossing in de dorpen te treffen, waardoor de mensen de wedstrijden toch kunnen volgen. Het wordt een parabol- of YouTube-systeem, welk geïnstalleerd zal worden in de recreatiezaal of krutu oso. De voetballiefhebbers kunnen daar samenkomen om naar de WK wedstrijden te kijken.

Carlo Lewis, bestuurslid van VIDS, hoopt dat de voorlopige oplossing spoedig wordt ingevoerd, aangezien het WK voetbal in aantocht is. Hij herinnert zich dat tijdens het WK van 2010 ook gebruik is gemaakt van het parabolsysteem.

Hij ziet wel graag dat het zender- en internetprobleem snel wordt opgelost, waardoor elk huishouden gewoon thuis kan genieten van televisiebeelden van STVS.