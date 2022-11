3 in 1 Kawna Waka Festival in het district Commewijne

Op vrijdag 25 november 2022 vindt in Suriname voor de allereerste keer het 3 in 1 Kawna Waka Festival plaats. Dit wordt gehouden te veerplein in het district Commewijne.

De organisatie ligt in handen van BFF in combinatie met het kabinet van de president waarbij in de trend van public-private partnership de krachten gebundeld zijn om een complete dag in verband met de onafhankelijkheidsviering 2022 neer te zetten in Suriname.

Het 3 in 1 Kawna Waka Festival houdt in dat er een combinatie zal zijn tussen Braderie, Fitness en Muziek activiteiten waarbij er verschillende stands aanwezig zullen zijn in de categorie food and drinks naar arts in de multiculturele sfeer zoals we gewend zijn in Suriname. Ook kinderen komen aan hun trekken in de kids playground en activiteiten.

Het festival is voorzien van een uitgebreide foodcourt met smaken uit diverse keukens, een goed uitgeruste bar en diverse cocktail bars. Wilt u tijdens dit evenement uw keuken in de food court, bel dan naar +5977405525

Rond half 5 in de middag vindt de Kawna Waka Wandeloop van 5 kilometers rondom het veerplein plaats,met als voornaamste redenen sportief met elkaar bezig te zijn en verdere bewustwording voor een healthy lifestyle te creëren. Om aan de wandelloop te kunnen deelnemen moeten personen zich eerst laten registreren. Dat kan tot 10 november op het telefoonnummer +5978693968/ 5978570956. Er geldt een bijdrage van SRD 100 inclusief t-shirt en water voorziening.

De dag wordt afgesloten met entertainment van top lokale formaties bands en artiesten. Het festival is voorzien van een uitgebreide VIP deck. Wilt u een tafel reserveren, maak dan snel contact met +5978940314 voor VIP informatie en arrangementen.