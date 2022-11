Volksgezondheid adviseert mondkap op te zetten in grote menigte

Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname meldt dat de afgelopen periode is gebleken dat er een lichte toename is in het aantal opnames in de ziekenhuizen van personen die besmet zijn geraakt met COVID-19. Er is in de maand oktober een gemiddelde ziekenhuisopname van 10 personen per week en zijn er 3 personen komen te overlijden in de maand oktober.

Volksgezondheid is de COVID-19 situatie constant aan het monitoren. Zo wordt er gelet op de ontwikkelingen in Suriname en er wordt ook gekeken naar de internationale ontwikkelingen en trends met betrekking tot de besmettingen.

Sinds de aankondiging van de Omikron-variant zijn er inmiddels 7 tot 9 subvarianten ontdekt. Deze subvarianten worden door wetenschappers nauw in de gaten gehouden.

Op basis van de recente ontwikkelingen heeft het Outbreak Management Team (OMT) aan het ministerie van Volksgezondheid de aanbeveling gedaan om zoveel mogelijk preventief te handelen ter voorkoming van een COVID-19 besmetting. Dit houdt in dat nog steeds dringend wordt geadviseerd om een mond- en neuskap op te zetten in de aanwezigheid binnen een grote menigte en in slecht geventileerde ruimten. Het toepassen van goede handhygiëne is nog steeds sterk aanbevolen.

De komende periode zullen de ministeries van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken het inreisbeleid evalueren.

Het ministerie benadrukt dat mensen die niet gevaccineerd zijn, een groter risico lopen op ernstige ziekte en sterfte en adviseert derhalve dat deze groep zich alsnog laat vaccineren. In de komende periode zal er ook gewerkt worden aan het ter beschikking hebben van een partij ‘nieuwe’ Covid-vaccins.