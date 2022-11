Slachtoffer tot bloedens toe mishandeld bij brute woningroof

Vier gewapende criminelen hebben vrijdagavond een brute beroving gepleegd in een woning aan de Ephraimszegenweg in Suriname. Daarbij hebben de daders de bewoner tot bloedens toe mishandeld. De benadeelde runt een winkel, die voor de woning is gevestigd.

Waterkant.Net sprak hierover met een familielid van het slachtoffer. Ze gaf aan dat het slachtoffer A. zich ten tijde van de overval alleen in de bovenwoning bevond, toen de daders via de trap de schuifdeur en het traliewerk hebben geforceerd.

De overige familieleden waren in de benedenwoning en in de winkel.

Volgens de familie is hun dierbare op beestachtige wijze mishandeld waarbij hij een armfractuur, een ernstige barstwond aan het hoofd en andere verwondingen over zijn heel lichaam heeft opgelopen. De buit betreft 600 USD, waardevolle sieraden en een laptop.

Na de daad werd hij gekneveld achtergelaten in zijn slaapkamer, die vervolgens op slot werd gedaan. Het slachtoffer heeft zich na enige tijd kunnen bevrijden en is door middel van lakens via een raam naar beneden geklommen. Pas toen is de familie door hem geïnformeerd over de beroving. Intussen hadden de daders de plaats reeds verlaten.

Vanwege de ernstige verwondingen is het slachtoffer per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.