Nederlandse kinderhartchirurg kijkt terug op zeer geslaagde week in Suriname

Het Nederlandse team dat in Suriname hartoperaties bij kinderen uitvoerde, is deze week moe maar voldaan teruggekeerd in Nederland. Het team heeft uiteindelijk zes Surinaamse patiëntjes succesvol kunnen opereren.

Ryan Accord, de kinderhartchirurg van het UMCG die samen met kindercardioanesthesist Hubert Mungroop de Surinaamse missie leidde, kijkt terug op een zeer geslaagde week. ‘Wat hem en zijn collega’s het meest is bijgebleven? De enorme dankbaarheid van de kinderen en hun familie.’

“Vooraf zijn mensen soms sceptisch of kritisch, bijvoorbeeld als ze al langer wachten op een operatie. Maar dat slaat al heel snel om naar grote dankbaarheid richting alle mensen van het team, met wie ze dan ook graag op de foto willen en daar enorm trots op zijn”, zegt hij in een uitgebreide terugblik.

Naast de tevredenheid over de geslaagde behandelingen, is Accord ook blij met de kennis die ze hebben kunnen delen. ‘In de loop van de week, toen we goed gewend waren, was het ook mogelijk dat er geïnteresseerden konden meekijken. En aan het eind van de week was er een symposium voor coassistenten, verpleegkundigen en medisch specialisten, ook uit andere ziekenhuizen.

Met het bestuur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo besprak hij de mogelijkheden om vaker structureel met elkaar samen te werken.

