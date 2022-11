Indringers maken 150.000 SRD, 4.700 USD en 20.000 SRD aan belkaarten buit

Twee criminelen hebben vrijdagavond bij een supermarkt aan de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname ingebroken, waarbij ze 150.000 SRD, 4.700 USD en bijkans 20.000 SRD aan belkaarten hebben buitgemaakt.

De winkelier zegt in gesprek met Waterkant.Net dat hij ten tijde van de inbraak niet thuis was. Toen hij gisteravond rond 22.00u thuis kwam merkte hij dat de deur van het pand geforceerd was en alles overhoop was gehaald.

Volgens het slachtoffer kwam een voertuig ter plaatse, waaruit twee mannen stapten. Ze zijn middels braak het pand binnengedrongen en hebben alles wat ze konden meenemen weggenomen. De winkelier zegt verder dat ook twee paspoorten zijn meegenomen.

Hij schakelde de Surinaamse politie in die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de inbrekers ontbreekt nog elk spoor.