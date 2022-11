FIFA-assistent-scheidsrechter Rensch maakt opwachting bij president

FIFA-assistent-scheidsrechter Mijensa Rensch schreef recentelijk geschiedenis, door als eerste Surinaamse arbiter een WK-finale te helpen leiden. Dat deed zij op 30 oktober in India, tijdens de eindstrijd van de meisjes U-17 WK tussen Spanje en Colombia.

De succesvolle assistent-arbiter heeft op vrijdag 4 november 2022 haar opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd is trots op Rensch.

In gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) geeft de rijzende ster in de arbitragewereld aan dat ze een inspirerend onderhoud heeft gehad met het staatshoofd. “De president heeft aangegeven bijzonder trots te zijn op mijn prestaties.”

Ze mocht van hem persoonlijk de felicitaties ontvangen. President Santokhi wil meer van dit soort talenten zien. De regeringsleider is bereid om op het hoogste niveau een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van het potentieel aan dit soort talenten.

De assistent-referee met thans WK-ervaring gelooft in een mooie toekomst. Rensch: “Ik geloof in een mooie toekomst en wacht nu om geselecteerd te worden voor deelname aan de vrouwenwereldkampioenschappen voetbal 2023 in Nieuw Zeeland en Australië.”

Rensch geeft verder mee dat door hard werken, discipline en een positieve manier van denken, veel bereikt kan worden.