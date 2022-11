Lijk verdronken jongeman uit Surinamerivier opgevist

Het lijk van de 19-jarige Anthony Hanibal is vrijdag opgevist uit de Suriname rivier nabij het dorp Balin Soela in het distrikt Brokopondo.

De politie van het bureau Brokopondo kreeg op 2 november de melding dat een manspersoon in de rivier ter hoogte van voornoemde dorp moest zijn verdronken. De wetsdienaren togen naar de locatie en troffen ene Marciano K. aan met wie het slachtoffer samen in de rivier zwom.

Naar zeggen van Marciano, had hij samen met zijn vriend Anthony een bezoek gebracht in het dorp en besloten in de rivier te gaan zwemmen.

Op een bepaald moment verdween Anthony tijdens het zwemmen door de sterke stroomversnelling in de diepte, meldt het Korps Politie Suriname.

Na twee dagen is het lijk boven water gekomen. Het stoffelijk overschot wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.