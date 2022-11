‘Koning en premier Rutte moeten excuses slavernij in Suriname komen maken’

Het is goed dat er excuses komen van het Nederlandse kabinet voor het Nederlandse Slavernijverleden in o.a. Suriname. De excuses moeten echter niet vanuit een torentje in Nederland worden aangeboden, maar in Suriname.

Dat zegt Armand Zunder van de Nationale Reparatie Commissie Suriname(*) tegen de NOS. Hij vindt dat de excuses op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo moeten worden aangeboden, door koning Willem-Alexander, premier Rutte en wellicht de voorzitter van de Tweede Kamer.

Er is ook gesproken over bedrag van 227 miljoen euro dat beschikbaar wordt gesteld voor een museum en bewustwording over het slavernijverleden. Maar volgens Zunder zijn deze bedragen niet de bedragen waaraan gedacht wordt, wanneer becijferd wordt wat de immateriële schade van het slavernijverleden is geweest.

Volgens Zunder kom je dan op cijfers van miljarden euro’s en daar wil de Nationale Reparatie Commissie Suriname over praten met vertegenwoordigers van de Nederlandse regering.

Het voornemen tot excuses is overigens tot dusver alleen bevestigd door Haagse bronnen, na berichtgeving van RTL Nieuws. Er is nog geen officieel bericht van de overheid.

(*) De Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS) is sinds 2013 een Surinaamse presidentiële commissie. Met ‘reparatie’ wordt vergoeding bedoeld aan inheemse en Afro-Surinamers voor onrecht die begaan werd door voormalige kolonisatoren.