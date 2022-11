Kist begraven vrouw opgegraven en herbegraven naast graf echtgenoot

De kist van Yvonne Jong-A-Tai, die in 2015 was begraven in Suriname, is opgegraven en vrijdag herbegraven naast het graf van haar echtgenoot Marcellis Mackintosh. Hij kwam op 25 oktober jongstleden op 81-jarige leeftijd te overlijden en is vrijdag samen met zijn eerder overleden vrouw (68) ten grave gedragen.

De bijzondere begrafenis van man en vrouw heeft met toestemming van het Surinaamse Openbaar Ministerie en het dorpsbestuur van Powakka plaatsgevonden.

Mackintosh’s leven was na het overlijden van zijn vrouw voorgoed veranderd. Met zijn overlijden en de bijzondere begrafenis zijn de twee herenigd.

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft haar steunbetuiging gegeven voor de bijzondere begrafenis van Marcellis Mackintosh en Yvonne Jong-A-Tai. Zij waren 48 jaren getrouwd toen Jong-A-Tai in 2015 stierf.

Noemenswaardig is dat minister Albert Jubithana van Transport Communicatie en Toerisme ook aanwezig was bij de uitvaart, zoals op de foto hieronder te zien is.