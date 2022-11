Douane ambtenaar in zaak Saya door Hof in vrijheid gesteld

De douane ambtenaar R.G. is op vrijdag 4 november 2022 op last van het Hof van Justitie in vrijheid gesteld. Dit bevestigt zijn advocaat Derrick Veira tegenover Waterkant.Net.

R.G. was op 11 oktober 2022 aangehouden in de nasleep van de invoer van een peperdure auto van het merk Aston Martin door bekende ondernemer Saya, waarbij ook een andere douane ambtenaar is aangehouden.

De advocaten Veira en Benito Pick hadden eerst een verzoek tot invrijheidstelling gebaseerd op artikel 54a bij de rechter commissaris (rc) ingediend. De rc ging op donderdag 3 november 2022 mee met het verzoek en gelastte de invrijheidstelling van R.G.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie hing hier echter tegen in beroep, waarbij de behandeling van de zaak op 4 november 2022 is geschied. Het Hof heeft uiteindelijk besloten R.G. in vrijheid te stellen.

De verdachte R.G. mag vandaag naar huis.