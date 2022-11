Bromfiets Natin student op klaarlichte dag op schoolterrein ontvreemd

Deze jongeman gekleed in een wit T-shirt, blauwe jeansbroek en blauwe gympies heeft gisteren op klaarlichte dag een donkergroen gelakte bromfiets op het terrein van Natin aan de Jaggernath Lachmonstraat in Suriname ontvreemd.

De bromfiets behoort toe aan de 20-jarige student Shawn, die daar op school zit. Volgens de aangever stonden twee docenten voor de school om op de bromfietsen te letten.

De verdachte, die een mondkap op had is op het terrein gekomen en heeft de brommer duwend meegenomen. Er zijn camerabeelden waarop de bromfietsdief is vastgelegd op het moment dat hij op de bromfiets zit en wegrijd.

Na school toen Shawn naar zijn rijtuig liep kreeg hij de schrik van zijn leven, omdat zijn bromfiets er niet meer was. De politie van Uitvlugt werd na de ontdekking ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek.

Van de verdachte ontbreekt nog elk spoor.