Slachtoffer bij poging beroving Musa Pasi aan het hoofd geschoten

Woensdagmorgen is een slachtoffer bij een mislukte gewapende roofoverval in Suriname, aan zijn hoofd geschoten. Dit gebeurde rond 09.00u te Musa Pasi in het district Brokopondo.

Uit het onderzoek blijkt dat bijkans 7 criminelen vanuit het bos schietend op de openbare weg kwamen, waarbij voorbijrijdende auto’s genoodzaakt waren te stoppen.

De bestuurder van een zwart gelakte Nissan Terrano is bij de roofoverval geraakt aan zijn hoofd. Ondanks de schoten reed de bestuurder met hoge snelheid weg. Het gewonde slachtoffer werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd.

Een uur later rond 10.00u is een andere groep gezeten in een pick-up overvallen en beroofd van 10.000 SRD, ruw goud, mobiele telefoons en belangrijke documenten. Deze slachtoffers zijn mishandeld door de overvallers.

Ze zijn door de rovers na de daad terug naar Paramaribo gestuurd. Onderweg naar Paramaribo schakelden de slachtoffers de politie in.

Na de daad vluchtten de daders weer het bos in. Van hen ontbreekt nog elk spoor.