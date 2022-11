Op straat slapende dakloze man vermoedelijk overreden door auto

Aan de Aquariusstraat in Suriname is een persoon afgelopen nacht levenloos langs de openbare weg aangetroffen. Uit onderzoek is gebleken dat het gaat om de 41-jarige R.S., een man die volgens buurtbewoners een zwerversbestaan leed.

Het vermoeden bestaat dat hij langs de openbare weg lag te slapen en door een voertuig is overreden.

Toen de ingeschakelde politie van Munder ter plaatse kwam, vertoonde het slachtoffer geen teken van leven meer. Op zijn rug werden bandensporen aangetroffen, waaruit opgemaakt werd dat hij zou zijn overreden.

De politie trof ter plaatse een familielid van het slachtoffer aan, die aangaf dat de overledene een neef van hem is. Hij gaf de politie de personalia van zijn neef door. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk ter obductie in beslag genomen.

Van de autobestuurder, die het slachtoffer mogelijk zou hebben overreden, ontbreekt nog elk spoor.