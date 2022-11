Man aangehouden wegens mishandeling acht maanden zwangere ex-partner

De 42-jarige Ludwig A. is door de politie in Suriname in verzekering gesteld, omdat hij zijn acht maanden zwangere ex-partner zou hebben mishandeld.

De verdachte en het slachtoffer hebben samen een kind van twee jaar oud en de vrouw is thans acht maanden in verwachting van hun tweede kind. Vanwege omstandigheden wonen ze niet meer samen.

Op dinsdag 18 oktober toog de aangeefster thuis bij de vader van haar kind, omdat hun kind ziek was. Daar aangekomen bleek dat de man intussen een andere vrouw in huis had genomen. Er ontstond ruzie tussen de twee, hetgeen ontaardde in een vechtpartij.

Volgens de zwangere vrouw werd ze door haar ex mishandeld. Ze stapte na de vechtpartij naar de Surinaamse politie, die haar met een visum naar de Spoedeisende Hulp heeft verwezen. Ze was toen voor twee dagen ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

Afgelopen dinsdag meldde de verdachte zich aan bij de politie. De man verklaarde dat er over en weer slagen zijn toegebracht. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Er is niets aan de hand met het ongeboren kind.