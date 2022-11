‘Shailesh (51) wilde partner Joyce al langere tijd om het leven brengen’

In Dordrecht is maandag de pro-formazitting van start gegaan in de zaak waarbij de 47-jarige Joyce overleed na een val uit het raam van haar woning aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam. Justitie zegt dat ze vermoedelijk probeerde te ontkomen aan haar belager, haar 51-jarige partner Shailesh.

Volgens de officier van justitie was het al langere tijd het idee van de man om Joyce om te leven te brengen. Daarvoor had hij een stanleymes gekocht. Vlak voor de sprong is ze met dit stanleymes in de woning in haar nek gestoken door haar partner. Ook kneep hij haar keel dicht.

Op het moment dat het mes afbrak en hij een nieuw mes ging halen, is zij van de balustrade gesprongen. Ze overleefde de val niet en kwam te overlijden. Volgens de advocaat van Shailesh is het overlijden van de vrouw te wijten aan de val en niet aan bloedverlies of de snijwonden. Volgens haar is er daarom geen sprake van moord of doodslag.

De officier van justitie betwist dit en gaf aan dat de man het slachtoffer in de positie bracht, dat ze zich gedwongen voelde te springen. Joyce zou vervolgens alleen nog het raam als uitweg hebben gezien. Justitie ziet de dood van de Joyce daarom als een geval van moord of doodslag.

De verdachte is geboren in Suriname, waar hij Joyce drie jaar geleden leerde kenen toen ze op vakantie was. Justitie is bang dat de hij terugkeert naar Suriname voor het tot een rechtszaak komt en noemt hem vluchtgevaarlijk. Op het verzoek van zijn advocaat om voorlopige vrijlating ging de rechtbank niet in.

De rechtszaak gaat verder op 5 januari wanneer de zaak inhoudelijk zal worden behandeld.