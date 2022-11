Ngwakiromo mengt zich in strijd voor wereldtitel

De Surinaamse top jeugddammer Quincy Ngawikromo heef vandaag tijdens de 6e ronde van het Jeugd Wereldkampioenschap (WK) dammen in Turkije, remise gespeeld tegen Purevbaatar Batbayar uit Mongolië.

De trots van Suriname is geklommen naar de 5e plaats met 7 punten en Batbayar is koploper geworden met 8 punten. Ngawikromo zal in de 6e ronde uitkomen tegen Yarengaiyp Yesbol uit Kazakhstan die ook 7 punten heeft.

Het toernooi is op 29 oktober begonnen en duurt tor en met 4 november. Het kampioenschap heeft 3 onderdelen onder andere classic (45 moves in 90 min and after + 30’ + 30”/move), rapid (15’ + 5’’/move) en blitz (5’ + 3’’/move).

De klasse van Ngawikromo telt 26 deelnemers waaronder 2 Internationale Meesters (MI), 2 Federatie meester (MF) en 1 Kandidaat Federatie Meester (cMF). Het toernooi is hier te volgen.