Kapitein dorp Marowijne vlucht na mogelijk ontucht met minderjarige stiefdochter

De politie in Suriname heeft de verdachte L.D. in verzekering gesteld, nadat zijn partner naar de politie stapte om aangifte tegen hem te doen. De man zou mogelijk seksuele handelingen met zijn minderjarige stiefdochter hebben gepleegd.

Nadat de vrouw verwittigd werd door het slachtoffer over het gebeuren, stapte de man in zijn voertuig en reed weg. De redactie verneemt dat de man, die kapitein is van een dorp in Marowijne, mogelijk richting het oosten was gevlucht.

De verdachte werd uiteindelijk bij controlepost van Stolkertsijver aangehouden door politie van Moengo. Hij werd overgedragen aan de politie van Santodorp, waar de aangifte ter zake is gedaan.

Gezien het feit dat het om een minderjarig meisje gaat, is de zaak en de verdachte overgedragen aan de Jeugdpolitie voor verder onderzoek. L.D. is inmiddels in verzekering gesteld.

Vernomen wordt dat hij vorig jaar reeds een poging had ondernomen om zich te vergrijpen aan het kind, maar dat er toen geen aangifte werd gedaan.