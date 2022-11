Goudzoeker (19) in rivier te Balingsoela verdwenen

Een 19-jarige goudzoeker is woensdag rond 08.00u in de diepte van de Suriname rivier te Balingsoela verdwenen.

Vernomen wordt dat twee broers en een vriend vanuit Paramaribo in verband met goudwinning werkzaamheden naar het gebied waren togen. Vanmorgen begaf het slachtoffer Anthony Hanibal zich in het water om te baden. Hij was in het water met een andere persoon. Plotseling verdween hij in de diepte.

De andere persoon probeerde Anthony te redden, maar vanwege de sterke stroom dreigde hij ook mee te gaan. Hij kon zichzelf redden, maar het slachtoffer werd meegesleurd door de sterke stroom. De broer en hun vriend schakelden de dorpelingen in, die meteen de politie van het ressort inschakelden.

Waterkant.Net sprak hierover met de bewoners van het bedoelde dorp, die aangaven dat het geval rond 08.00u heeft plaatsgevonden en dat de politie rond half 11 ter plaatse is geweest. Die zijn nauwelijks gebleven voor onderzoek en vertrokken daarna weer van het dorp.

Ondanks het feit dat de politie van Brokopondo niet over een dienstvoertuig beschikt, vertrokken agenten meteen naar het dorp toen de melding van dit geval omstreeks 10.00u binnen kwam. Een van de agenten heeft daarvoor zijn privé voertuig ingezet.

De bewoners zitten met de handen in het haar en vragen zich af hoe zij het lichaam van de jongeman kunnen zoeken. De politie moet een duikersgroep naar het dorp sturen, zodat er een zoekactie op touw kan worden gezet. Volgens de politie van Brokopondo is de brandweer reeds ingeschakeld om een duikersgroep te sturen, maar die gaf aan dat ze niet voorzien zijn van equipement. De politie zegt dat ze haar uiterste best heeft gedaan.

Toen de dorpelingen merkten dat de agenten geen aanvang met de zoekactie maakten, schakelden ze pas in de middag de politie van Paramaribo in. De dorpelingen hopen dat de politie een duikersteam naar het dorp dirigeert. Het slachtoffer is nog niet terecht.