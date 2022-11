Het Korps Brandweer Suriname moest dinsdagmiddag in actie komen bij een woningbrand in Nickerie. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de brand rond 17.45u plaats vond in een woning aan de Cassaveweg.

Het gaat om een keuken die in brand stond. De Surinaamse brandweer was snel ter plaatse en heeft door kordaat optreden het vuur geblust. 

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.