Afsluiting wegen om vooroefeningen Srefidensi Parade en Defilé

De Surinaamse politie heeft bekend gemaakt dat er in verband met de te houden Parade en Defilé, op vrijdag 25 november aanstaande, vooroefeningen naar deze activiteit toe zullen plaatsvinden.

Deze vooroefeningen zullen voornamelijk in de ochtenduren plaatsvinden en wel op de volgende dagen: woensdag 2, vrijdag 4, dinsdag 8, vrijdag 11, dinsdag 15, vrijdag 18 en dinsdag 22 november. De wegen in en rondom de oefenlocaties zullen worden afgesloten of worden omgelegd. Het KPS doet een beroep op weggebruikers om, waar nodig, hun medewerking te verlenen tot een goed en vlot verloop van deze vooroefeningen.

Op woensdag 2, vrijdag 4 en dinsdag 8 november zullen de vooroefeningen plaatsvinden in de omgeving van de Politieacademie. Op vrijdag 11 november zal de gezamenlijke vooroefening plaatsvinden in de omgeving van de Duisburglaan.

Op dinsdag 15 november zal de gezamenlijke vooroefening in de omgeving van de Politieacademie plaatsvinden. Op vrijdag 18 november start de pre-generale oefening aan de Gemenelandsweg, voor de brandweerkazerne.

De generale oefening is op dinsdag 22 november in de omgeving van de Albert Einsteinstraat (Paramaribo Noord).

Voor een vlot verloop van zaken doet de politie een beroep op weggebruikers om zoveel mogelijk de aanwijzingen middels verkeersborden en instructies van de politie op alle oefendagen stipt op te volgen.