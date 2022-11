Zwerver breekt in en steekt belangrijke documenten GMD in brand

De 50-jarige Steven V. is maandagmiddag door bewakers van Grassalco en een ambtenaar van Geologische Mijnbouwkundige Dienst in Suriname (GMD) aangehouden, nadat hij in het pand van GMD aan de Trefbalstraat had ingebroken. Ook zou hij daarbij belangrijke documenten in brand hebben gestoken.

Volgens de ambtenaar van de GMD kwam hij rond 16.00u op het werk aan. Plotseling zag hij dat er rook vanuit het achterterrein kwam. Hij nam poolshoogte en zag tot zijn schrik dat de verdachte bezig was documenten van het bedrijf in brand te steken.

Na de betrapping rende de verdachte in de richting van Grassalco waar de ambtenaar van GMD samen met de bewakers de verdachte aanhielden.

De politie van Livorno werd ingeschakeld en ging na de melding ter plaatse. De verdachte werd overgedragen aan de politie. Waarom hij de documenten in brand heeft gestoken is niet bekend.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de notoire inbreker, die een zwerversbestaan leidt, in verzekering gesteld.