Visser vast voor seksueel misbruik 12-jarig vermist meisje

Dankzij intensief speurwerk van de Bikersunit Nickerie is er opheldering gebracht in een vermissingszaak van een 12-jarig Coroniaans meisje. Ook is een 22-jarige visser aangehouden en in verzekering gesteld voor seksueel misbruik van dit meisje.

Haar moeder deed twee weken terug aangifte bij de politie van Coronie. Het meisje was eerder ook al door twee volwassen mannen seksueel misbruikt. Ze waren toen in april aangehouden door Jeugdzaken.

Medio oktober werd het meisje wederom door mannen zonder toestemming bij haar moeder meegenomen. Afgelopen zondag werkte de Bikersunit informatie uit waarna het meisje bij een huurwoning bij de visser werd aangetroffen.

Maandag lukte het de politie om een van de verdachten aan te houden. Er zullen in deze zaak meerdere aanhoudingen worden verricht. In het belang van het onderzoek is de visser na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Omdat het feit zich in Nickerie heeft voltrokken werd het onderzoek overgedragen aan de politie van Nickerie.