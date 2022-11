Politie zoekt voortvluchtige Henry die ex-partner Sherida doodstak

De man die gisteren de 49-jarige Sherida Tjokrokarijo doodstak, is nog steeds voortvluchtig. Het gaat volgens de Surinaamse politie om haar ex-partner Henry K.

Volgens het voorlopige onderzoek is gebleken dat Sherida twee weken geleden ruzie kreeg met Henry. De vrouw nam vanaf dat moment haar intrek bij haar zoon die in het district Commewijne woonachtig is meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte Henry deed op maandag 31 oktober het adres waar Sherida haar intrek had genomen aan. Bij die gelegenheid ontstond er een woordenwisseling tussen de twee, waarbij Henry vermoedelijk op een bepaald moment zijn ex-partner met een scherp voorwerp een diepe steekverwonding heeft toegebracht.

Na de daad verliet hij de locatie met achterlating van het scherp voorwerp en is nog voortvluchtig. Het slachtoffer werd naar de polikliniek gebracht, maar bleek bij aankomst het leven te hebben gelaten. Een arts stelde formeel de dood van het slachtoffer vast.

Het ontzielde lichaam van Sherida is ter obductie door de politie in beslag genomen. Ook het scherp voorwerp dat op de locatie is aangetroffen, is in beslag genomen.