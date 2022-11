Mede-inzittende (17) na zwaar verkeersongeval in ziekenhuis overleden

Een 17-jarig tienermeisje is vandaag in het ziekenhuis overleden, nadat zij zondagochtend als mede-inzittende in een auto betrokken was bij een verkeersongeval aan de Henry Fernandesweg in Suriname.

Volgens de bestuurder, zijnde de vader van het slachtoffer, reed hij over voormelde weg. Hij zag plotseling een dier voor zijn auto, waarvoor hij uitweek met als gevolg dat de wagen tegen een EBS mast aankwam.

Zijn 17-jarige dochter raakte vanwege de klap ernstig gewond. Ze werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp, waar ze vandaag is komen te overlijden.

De politie van Kwatta heeft het verdere onderzoek overgedragen aan Verkeersunit regio Midden.