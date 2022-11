Man dreigt woning in brand te steken nadat vrouw relatie verbreekt

Deze laagbouw houten woning aan de Chandipersadstraat in Suriname is zaterdag in de vroege ochtend rond 03.30u in vlammen opgegaan. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de politie van Santodorp een man in verband met de woningbrand opspoort.

De verdachte, die tevens partner is van de eigenaresse van het huis, had gedreigd met brandstichting.

De vrouw vermoedde dat haar partner een buitenechtelijke relatie erop na hield, waarna zij besloot om de relatie met de man te beƫindigen. Daarna zou de man gedreigd hebben het huis in brand te zullen steken.

Uit buurtonderzoek blijkt dat de vrouw vanwege een sterfgeval bijkans twee maanden niet in het huis woonde.

De politie van Santodorp is belast met het verdere onderzoek.