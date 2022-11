Kerstpakketten: een Nederlandse traditie in Suriname

In Nederland en België zijn de medewerkers van kerstpakketten groothandels druk in de weer met de stortvloed aan bestellingen. Elk jaar worden er miljoenen kerstpakketten besteld door bedrijven. Zij geven deze kerstpakketten als blijk van waardering aan hun werknemers en zakelijke relaties. Deze eeuwenoude en geliefde traditie kent een rijke historie in landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, maar sinds een aantal jaar beginnen de cadeaupakketten ook in Suriname aan populariteit te winnen. Als je met Kerstmis een feestelijk pakket wilt schenken, kan dat dus zowel in Nederland als in Suriname!

Het kerstpakket in Nederland

In Nederland is het kerstpakket niet weg te denken uit het kerstseizoen. Miljoenen werknemers in Nederland en België kijken elk jaar vol verwachting uit naar het kerstpakket dat zij in ontvangst mogen nemen van hun werkgevers. En daar waar kerstpakketten vroegen vooral bestonden uit voedsel en drank, bestellen ondernemingen tegenwoordig luxe kerstpakketten met borrelhapjes, wijn, elektronische gadgets, wellness producten en zelfs sportartikelen.

Iris van Kerstpakketten Expert vertelde ons meer over de kerstpakketten traditie in Nederland. “Het kerstpakket is onmisbaar voor veel bedrijven. Men verwacht tegenwoordig nu eenmaal een goedgevuld cadeaupakket met kerst. En wanneer deze ontbreekt, ontstaat er ontevredenheid op de werkvloer.”

Maar hoe ziet het kerstpakket er dan eigenlijk uit? Daar vertelde Walter van Kerstpakketwebshop ons meer over. “Het traditionele kerstpakket is altijd het meest gewild. Dit is een kerstpakket met chips, nootjes, kaas en bier, frisdrank of wijn. Maar wij zien ook dat gezonde kerstpakketten, duurzame kerstpakketten en Fair Trade kerstpakketten steeds populairder worden. De kerstpakketten trends zijn altijd dynamisch.”

Een Surinaamse draai aan de eeuwenoude kersttraditie

In Nederland is het kerstpakket dus een geliefde en onontbeerlijke traditie die altijd in beweging is. En deze traditie lijkt zich nu ook langzaam naar Suriname te bewegen. In 2019 startte Fernandes Agenturen van Fernandes Group in Suriname een grote kerstpakketten actie. Het bedrijf bood verscheidene soorten kerstpakketten online te koop aan. En die actie was een geweldig succes. De kerstpakketten vielen zelfs zo goed in de smaak onder Surinamers dat het bedrijf de kerstpakketten actie het jaar erop herhaalde.

Er was wel een groot verschil tussen de kerstpakketten van Fernandes Group en de kerstpakketten in Nederland en België. Fernandes Group bood namelijk kerstpakketten te koop aan aan consumenten. Het waren dus niet bedrijven die hun werknemers verrasten met kerstpakketten, maar particulieren die hun familie en vrienden een feestelijke geschenkdoos gaven.

Echter had Fernandes het eerste jaar al door dat werkgevers hun personeel graag een presentje geven met kerstmis. Daarom konden bedrijven het basic kerstpakket aanschaffen. Ook bood het bedrijf kinder kerstpakketten aan en zelfs het bekende Nederlandse keuzeconcept, waarbij de ontvanger van het kerstpakket zelf het kerstpakket kan samenstellen met cadeautjes uit de webwinkel.

De toekomst van het kerstpakket in Suriname

Het kerstpakket is in Suriname nog lang niet zo bekend als in Nederland en België. Maar het cadeaupakket is zeker in opkomst. Zo werden er in 2013 al 3388 kerstpakketten uitgedeeld aan senioren via het Bureau Volkscontacten van het Kabinet van de President. Ook deelde de St. Clemens Parochie in Paramaribo 98 kerstpakketten uit aan senioren in 2021. Ofschoon de ontvangers van het kerstpakket in Suriname verschillen met die in Nederland en België, begint dit Nederlandse gebruik toch een alsmaar prominentere plaats in te nemen in Suriname.

Vreneli van Kerstpakketten Idee merkte bovendien op dat er een aantal kerstpakketten leveranciers gevestigd zijn in Suriname. “Sommige kerstpakketten webshops bieden zelfs iDEAL aan als betalingsmethode, zodat Nederlanders hun familie en vrienden in Suriname een kerstpakket kunnen sturen.”

Het lijkt er dus op dat we het laatste nog niet gehoord hebben over de kerstpakketten traditie in Suriname. Kerstpakketten worden nu al geschonken aan medewerkers, vrienden, familie en senioren in Suriname en dit feestelijke gebruik zal zeker niet meer verdwijnen.