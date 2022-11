Busje total loss nadat bestuurder over de kop slaat

Aan het Garnizoenspad in Suriname vond maandagmiddag een verkeersongeval plaats, waarbij dit busje over de kop is geslagen en in een weiland terecht is gekomen.

Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval dat rond 16.30 plaatsvond.

Het busje reed over bovengenoemde weg, komend vanuit de kant van de Zesde Rijweg. Vermoedelijk ging het in een bocht nabij een bar mis, toen de chauffeur de controle over het stuur zou hebben verloren.

Het voertuig raakte van de weg en sloeg over de kop, om in het weiland tot stilstand te komen. Twee inzittenden raakten gewond en zijn per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

Een sleepdienst werd ingeschakeld om het busje uit het weiland te halen. Het voertuig is voor onderzoek in beslag genomen door de Surinaamse politie.