Black Achievement Awards 2022 uitgereikt

In Amsterdam zijn gisteren de Black Achievement Awards uitgereikt. Dit als afsluiter van de Black Achievement Month in de maand oktober. De awards werden maandag uitgereikt tijdens de Galashow in het DeLaMar Theater te Amsterdam.

In totaal zijn zes awards uitgereikt, die gingen naar:

Mens & Maatschappij: Norman van Gom, de drijvende kracht achter radio Mart;

Sport: Stanley Franker, de bekende tenniscoach;

Wetenschap & Onderwijs: Professor Charles Agyemang, epidemioloog en hoogleraar;

Kunst & Cultuur: Angelo Diop, ook wel bekend als rapper Rotjoch;

Ondernemerschap: Sussanah van Rabenswaay, oprichter van het succesvolle Kinderdagverblijf-keten Kinderhonk;

Oeuvre award: Helen Kamperveen, actrice en presentatrice.

Kamperveen kreeg de oeuvre award. Die wordt ieder jaar tijdens de Black Achievement Awards uitgereikt aan een persoon uit de zwarte gemeenschap, die gedurende een lange tijd een belangrijke en positieve bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse Samenleving.