Politieman in mishandelingszaak vriendin en ex-vrouw na verhoor heengezonden

In Suriname is de brigadier van politie D.K., werkzaam bij de beveiliging van een rechter, afgelopen week door Onderzoek Personeelszaken (OPZ) gehoord in verband met twee mishandelingszaken. Hij zou zijn ex-vrouw en zijn vriendin op twee verschillende dagen hebben mishandeld.

Vernomen wordt dat de politieman en zijn partner elkaar op zondagavond 19 juni aanvielen, na een ruzie tijdens een feest van de ex-partner van de agent. Het duo bevond zich op het feestje in een hotel in Paramaribo, toen op een bepaald moment zaken uit de hand liepen.

De huidige vrouw van de agent maakte op een gegeven moment een opmerking over de ex-partner van de agent, waarna er ruzie ontstond. De agent en de vrouw zouden elkaar daarna hebben geslagen. De vrouw klaagde hierna van pijn en meldde zich aan bij de Spoedeisende Hulp.

De ex-vrouw van deze wetsdienaar deed op 22 september ook aangifte bij de politie van mishandeling. Deze zaken werden voor onderzoek overgedragen aan OPZ.

Afgelopen donderdag werd de politieman in kwestie gehoord. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden.