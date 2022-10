Militairen aangehouden op verdenking van diefstal alcohol

Twee militairen in Suriname zijn vandaag door de politie van Corantijn aangehouden op verdenking van diefstal van alcoholische dranken. Dit gebeurde in een bar te Backtrack, een grensovergang aan de Zeedijk in de Corantijnpolder in Nickerie.

Vernomen wordt dat de militairen D.R. en C.K. gestationeerd waren tegenover Backtrack, waar zij bewakingswerkzaamheden verrichtten. Uit het onderzoek blijkt dat er ingebroken is in de bar, waarbij flessen whisky zijn meegenomen.

In verband met het onderzoek heeft de politie het tweetal aangehouden en het verdere onderzoek overgedragen aan de Militaire Politie (MP). Waterkant.Net maakte contact met de MP, die bevestigt dat er inderdaad twee aanhoudingen zijn gepleegd.

Ook de voorzitter van de militaire vakbond, Rodney Cairo bevestigt de aanhouding van de twee leden. Hij zegt dat het een zeer kromme redenering is dat de leden voor de inbraak verantwoordelijk worden gesteld. De heren hielden de wacht aan de overkant van Backtrack. De advocaat van de bond is onmiddellijk ingekomen voor de leden, benadrukt Cairo.

Over het lot van het duo zal de recherche van de MP na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie beslissen.