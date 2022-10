Man schiet voor bar tijdens vechtpartij

Een 28-jarige man in Suriname is door de politie in verzekering gesteld, nadat hij zondag in de vroege ochtend tijdens een vechtpartij voor een bar te Meerzorg schoten met een vuistvuurwapen zou hebben gelost.

De politie van Meerzorg, die de melding van het schietincident binnenkreeg toog naar de locatie. Intussen was de verdachte Dhiradjkoemar G. door omstanders aangehouden.

Bij onderzoek trof de politie twee hulzen en een scherpe patroon aan. Het wapen waarmee de man heeft geschoten is nog niet terecht.

De verdachte gaf toe tweemaal met een vuistvuurwapen te hebben geschoten. Nadien zou hij door een omstander zijn ontwapend, die er met het wapen vandoor is gegaan.

De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau waar hij na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering is gesteld.

