Inheems dorp Tibiti krijgt spullen van Stichting 1 voor 12

Stichting 1 voor 12 in Suriname heeft zich aan haar woord gehouden. Het inheems dorp Tibiti heeft twee brush cutters, kleding, en levensmiddelen ontvangen. Ook heeft het dorp een nieuwe babywagen en een autostoel ontvangen. De brush cutters zijn gedoneerd met bijbehorende attributen, zoals benzine en touw.

Op 29 september 2022 bracht voorzitter Louis Vismale een bezoek aan het inheems dorp Tibiti, in het kader van het schooltassenproject. Tijdens dit bezoek hebben de dorpsbewoners een lijst met problemen overhandigd aan Vismale. Een hiervan was het gebrek van brush cutters.

De 1 voor 12 voorzitter heeft getracht om Surinaamse regeringsfunctionarissen zo ver te krijgen een handje mee te helpen. Echter is er hiervan niets van terecht gekomen. Hij is teleurgesteld. Sinds de aantreding van de huidige regering is niet de president, niet de vicepresident noch de districtscommissaris geweest naar het dorp. Dit ondanks er brieven zijn geschreven over de problemen van het dorp.

Vismale heeft tijdens zijn bezoek aan het dorp in september, de mensen juist gerustgesteld dat zij niet vergeten waren. Hij merkt op dat de regering dit nu wel zelf bevestigd, door niet te reageren op verzoeken van de stichting. Nu dat de brush cutters weg zijn van hun lijst, ziet deze er als volg uit:

1x24u stroomvoorziening

Landbouwgereedschappen voor hun kostgronden

Sportmateriaal

Diesel voor schoolbus

Stichting 1 voor 12 gaat zich blijven inzetten om de noden van het dorp te helpen verlichten. Om het dorp te helpen kan er overgemaakt worden op de volgende rekeningen van de stichting:

ING-bank Nederland: NL88 INGB 0006 9834 06

De Surinaamsche Bank (DSB SRD): 9857923/ USD 2635208/ Euro 2538989 of

Persoonlijk op het kantoor van de stichting aan de Van Sprangweg #8- Paramaribo