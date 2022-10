Een autobestuurder zonder rijbewijs, is vanmiddag door de voorgevel van Yinrong Trading Company N.V. aan het Molenpad in Suriname gereden. De schade is enorm zoals op de foto te zien is.

Hoewel er tientallen personen in de zaak aanwezig waren, raakte niemand gewond. Op het moment van gebeuren stond niemand op de plek waar de auto de voorgevel raakte.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. De bestuurder verklaarde dat hij tijdens het parkeren door de voorgevel is gereden. Hij zelf weet niet precies hoe hij dat heeft laten gebeuren.

Een buurtbewoonster is niet te spreken over het feit dat de bestuurder zonder rijbewijs deelnam aan het verkeer. Zij noemt hem een verkeerscrimineel en vindt dat de politie korte metten met hem moet maken.

“Hij heeft geen rijbewijs, maar l*lt achter het stuur. God zij dank dat hij niet een onschuldig persoon heeft aangereden of een zware aanrijding heeft veroorzaakt“.

De vrouw zegt dat met hoge boetes of zware straffen afgerekend zal worden met autobestuurders zonder rijbewijs.

“Voor mijn part moet de politie illegale bestuurders een boete vanaf 100.000 SRD opleggen en de rijbevoegdheid voor minimaal 10 en maximaal 20 jaren ontzeggen. Als ze niet meteen kunnen betalen, hun bezittingen in beslag nemen en veilen. Kale kikkers opsluiten voor 10 jaren of meer“.