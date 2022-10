In Nederland is de bekende entertainer Mohammad Sharief Ishaak vandaag op 84-jarige leeftijd overleden.

Ishaak werd bekend in Suriname als zanger, nieuwslezer en moppentapper. Hij zette zijn carrière voort in Nederland waar hij ook bekend werd als nieuwslezer en onder andere het dagelijks nieuws uit Suriname in het Sarnami bracht via de radio.

Als zanger werd hij in 1976 bekend met een opmerkelijk nummer over corruptie in Suriname getiteld ‘If corruptie no bon de‘.