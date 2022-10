Amerikaanse ambassadeur vertrekt uit Suriname; krijgt onderscheiding van president

De ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika in Suriname, Karen Lynn Williams vertrekt na een dienstverband van vier jaar uit Suriname. De diplomaat is op maandag 31 oktober – op basis van het goed werk dat zij heeft verricht – door president Chandrikapersad Santokhi gedecoreerd tot Drager van het Grootlint in de Ere-Orde van de Palm.

Op het presidentieel paleis benadrukte het staatshoofd vooral de bijdrage van ambassadeur Williams in het versterken van de relatie tussen Suriname en de VS.

Santokhi sprak zijn dank uit aan de ambassadeur, die een goede vriend is geweest naar Suriname. “Onze landen hebben al 46 jaar solide en goede bilaterale betrekkingen. Het is opmerkelijk dat deze band tijdens uw ambtstermijn verder is gegroeid”, gaf het staatshoofd aan.

De regering van Suriname is verheugd met de toewijding van de diplomaat aan het versterken van de vriendschappelijke en coöperatieve banden tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika. De president accentueerde de bijdrage van de ambassadeur om nieuwe mogelijkheden voor export en investeringen te creëren. Dit heeft geresulteerd in aanzienlijke Amerikaanse investeringen, in het Caribisch gebied en in Suriname.

Gedurende de vier jaren hebben beide landen elkaar ondersteund op verschillende gebieden. De Covid-19-pandemie is er een van. De diplomaat heeft vooral aanzienlijke inspanningen verricht tijdens vergaderingen en bezoeken.

Santokhi noemde hierbij het historische bezoek van voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, de ontmoetingen met vicevoorzitter Kamala Harris en Staatssecretaris Antony Blinken in Washington D.C. afgelopen september. Er is een solide basis gelegd voor de intensivering van de bilaterale en regionale samenwerking.

Ambassadeur Williams toonde zich zeer ingenomen met de decoratie en blikt tevreden terug op haar ambtstermijn in Suriname. Zij benadrukte dat Amerika de Surinaamse regering zal blijven ondersteunen in haar pogingen de economie te herstellen.