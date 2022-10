Franse Mercedes coupé belandt in bosjes langs de Oost-Westverbinding

Twee jongemannen, die vandaag in de vooravond in een Mercedes coupé richting Paramaribo reden, zijn op de Oost-Westverbinding in Suriname van de weg geraakt en in de bosjes terecht gekomen.

Het gaat om een auto met buitenlandse kentekenplaten, afkomstig uit Frans-Guyana. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat ze over bovengenoemde weg reden, toen het voorbij Bushman Hill te Moengo mis ging.

Vermoedelijk heeft de bestuurder de controle over het stuur verloren, waarna hij met het voertuig van de weg raakte en in het bosschage langs de weg terechtkwam.

De inzittenden kwamen met de schrik vrij. Het dure voertuig is behoorlijk gehavend.