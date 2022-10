DNA-voorzitter Marinus Bee bevorderd tot zwarte band in karate

Tijdens het Be Strong Kyokushin toernooi van de Surinaamse Karate-do Associatie is de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) Marinus Bee bevorderd tot de rang van 1e dan zwarte band in de Kyokushinkai Karate Kunst.

De parlementsvoorzitter heeft ook een award ontvangen van de voorzitter van de Surinaamse Karate Associatie (SKA) Kenneth Sijp. De uitreiking heeft op zaterdag 29 oktober plaatsgevonden.

Met deze bevordering heeft Bee zijn bruine band ingeleverd voor een zwarte. De uitreiking is als erkenning voor de prestaties in de Karate zegt Sijp. Daarnaast voldoet de DNA-voorzitter aan alle vereisten van de Associatie.

Voor deze speciale gelegenheid heeft de parlementsvoorzitter ook een toespraak gehouden. “Eenmaal een karateka, voor altijd een karateka”, zei hij onder andere aan de aanwezigen.

Bee heeft ruim 35 jaar geleden zijn laatste karategevecht gehad in Suriname. De discipline die hij heeft meegekregen met het beoefenen van deze sport, is hem nog altijd bijgebleven.