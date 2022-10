Besluit partijcongres: NPS stapt (nog) niet uit coalitie

De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft vandaag haar partijcongres gehouden in partijcentrum Grun Dyari. Daarbij heeft het congres een motie aangenomen ten aanzien van het al dan niet blijven of vertrekken uit de regeercoalitie. De uitkomst is dat de partij (nog) niet uit de coalitie stapt.

Het congres heeft besloten het hoofdbestuur mandaat te verlenen om alles in het werk te stellen, dat op korte termijn meer inhoud wordt gegeven aan een verantwoord sociaal beleid.

Voorts geeft het congres aan dat het faciliteren van leden van de partij in parastatale bedrijven niet in voldoende mate beantwoord aan het streven van de NPS om een daadwerkelijk kwalitatieve bijdrage te leveren, ter verbetering van het sociaal beleid.

Ten slotte heeft het congres besloten het hoofdbestuur mandaat te verlenen om verdere acties te ondernemen, ter ombuiging van het beleid en op basis van de uitkomst daarvan te besluiten met betrekking tot de wijze van verdere participatie binnen de coalitie.